O Gece Bu Gece... Hayatınız Değişebilir! İşte Kanlı Ay'dan Etkilenecek Üç Burç

Tüm dünya bu akşam yaşanacak Kanlı Ay Tutulması'na odaklanmışken, hangi burçların bundan nasıl etkileneceği merak konusu oldu. Ünlü astrolog Inbaal Honigman, tam Ay tutulması olarak da bilinen Kanlı Ay'ın yalnızca kızıl bir manzara yaratmayacağını, aynı zamanda bazı burçlar için çok önemli sonuçlar meydana getireceğini söyledi. Ünlü astrolog, tutulmanın, kişilerin hayatlarında yeni başlangıçlara yönelmesini sağlayacağını de belirtti.

EN ÇOK BAŞAKLAR ETKİLENECEK

The Daily Mail'e konuşan Honigman'a göre, Kanlı Ay'ın en çok etkileyeceği burçlar Başak, Balık ve Koç olacak. En net şekilde etkilenecek burcun Başak burcu olduğunu söyleyen astrolog, bu burçtan kişilerin fikirlerinin çok değişeceğini belirterek, "Dolunay ve Ay tutulması ile Başak burçlarının, aslında kimin yanlarında kimin karşılarında olduğuna dair fikirleri değişecek. Ancak Merkür gerilemesinin de Ay tutulmasıyla hemen hemen aynı zamanda başlaması, Başaklar'ın sopanın yanlış ucunu alabileceklerini gösteriyor" dedi ve ilişki bitirme ya da iş bırakma gibi keskin kararlar almamaları gerektiğini söyledi.

BALIKLAR KARARSIZLIK YAŞAYACAK

Tutulmanın etkileyeceği bir diğer burç olan Balık ile ilgili de konuşan Honigman, "Bu ay tutulması sırasında Güneş, Balık burcunda. Satürn ve Neptün de Balık burcunda ve hepsi birlikte Ay'a karşıtlık yaratıyor. Satürn disiplin gezegeni, Neptün ise illüzyon gezegeni, dolayısıyla odak noktanız ciddiyetten yaratıcılığa ve tekrar geriye kayar. Geleceğinizle ilgili net bir yön tutturmak için çabalarken, tutulma sizi kararsız kılarak işleri karıştırabilir" diye konuştu.

KOÇLAR SAKİN OLMALI

Ünlü astrolog, Koç burcunun Kanlı Ay'dan nasıl etkileneceğine ilişkin ise "Normalde ateşli Mars tarafından yönetilen Koç burcu Ay'ı, tutulmaları ya da insanların karakterlerindeki ufak tefek değişiklikleri önemsemez. Ama bu ay Koç burcu zaten aşırı yüklendi ve Ay'ın ekstra güçlük çıkarmasına ihtiyacı yok. İletişim gezegeni Merkür Koç burcunda ve geri gitmeye hazırlanıyor. Aşk gezegeni Venüs de Koç burcunda ve aktif olarak geri harekette. Yani Koç burcu hem işte hem de romantizmde kafa karıştırıcı bir dönemden geçiyor, sakince karar almalı" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi