Ünlü Astrolog Dinçer Güner Uyardı: Dozu Kaçarsa Fena Olur

Ünlü astrolog Dinçer Güner sosyal medya hesabından, bugüne ilişkin önerilerde bulundu. Dinçer Güner, bugünün "Temizle, düzenle, parlat günü" olduğunu ifade etti.

Eleştiri yapmaya elverişli bir gün olduğunu belirten Dinçer Güner, eleştiri dozunu kaçırmamaya özen gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Dinçer Güner'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Bugün Ay tüm gün Başak burcunda seyahat edecek. Çevremizde gelişen olayları sürekli analiz eder ve eleştirme ihtiyacı hissederiz, dozu aşarsak fena olur. Hastalıkların en yoğun yaşandığı zamanlardır, tabii elbette şifasının da geldiği süreçtir, sıkılmasın canınız.

İş yerinde mesailer, yapılması gereken işler artar, yumurta kapıya dayandırmadan halledin işlerinizi. Her şeyin mükemmel olması için çok daha fazla çaba sarf ederiz. Bu dönem duygulara aslında pek yer yoktur, daha akılcı, mantıklı kararlar alma eğiliminde oluruz.

Yaşamımızda dağınık, göze batan yer ve konuları düzenlemek ve organize etmek için şahane bir dönemdir. El becerilerimiz geliştirmek, hobilere yönelmek, kafamızı rahatlatacak, düşünceleri dağıtacak konulara yönelmeliyiz. Her şeyin ispata dayalı olmasını isteriz ve her şeye burnumuzu sokmaya eğilimli oluruz, konunuz değilse yapmayın ama.

Sindirim sistemi hassastır, ishal-kabızlık vakaları daha çok görünür. Detay ve incelik gerektiren işlerde başarıyı elde etmek daha kolay olacaktır. Başak gibi iş, çalışma, düzenleme, toparlama, sistemli çalışma, detaylara önem vermeyi temsil eden bir burç etkisi ile başlamak, sizin de işlere aynı etkin enerjilerle sarılmanıza yardımcı olacaktır.

İş ortamında sistem ve analiz gerektiren işlerde, dosyalama, kategorize etme, muhasebe, bütçe, bilgisayar sistemleri veya stok kontrol gibi işlerle ilgilenmek yerinde olur. Ev hanımları için de oldukça verimli geçebilecek bugün rutin işlerle ilgilenip, temizlik yapmak, işlerinizi, evinizi yoluna koymak, iş planı çıkarmak, dağınıklıkları toparlamak, yarım kalan işleri bitirmek, bozuk olan aletlere tamir ve bakım yaptırmak, çamaşır ve ütü gibi işleri halletmek için güzel bir süreç hızla işleri halledebilirsiniz.

Bugün ayrıca sağlık kontrolleri, doktor ziyaretleri yapma, fırında ekmek türü hamur işleri yapma, vitamini bol, tahıllara yönelik özlü yiyeceklerle ve besinlerle bünyenizi korumak, midenize özen göstermek, diyet yapmak için uygun bir gün. Endişelenmeye daha müsait olacağız, detaylara takılabilir, bir işi hallederken mükemmel olmak için gayret sarf edebilirsiniz."

Kaynak: Haber Merkezi