En Yalancı Burçlar Belli Oldu: Onlar Yalan Söylemenin Kitabını Yazdılar

Astroloji, burçların kişilik özelliklerini ve davranışlarını açıklamaya çalışır. Astrolojiye göre bazı burçlar yalan söylemeye daha yatkın olduğu ortaya çıktı. İşte en yalancı burçlar...

Kaynak: Haber Merkezi

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En Yalancı Burçlar Belli Oldu: Onlar Yalan Söylemenin Kitabını Yazdılar - Resim: 1

Astroloji, bireylerin doğum anındaki gezegenlerin konumlarına göre kişilik özelliklerini analiz eder. Bu analizlere göre, bazı burçların yalan söylemeye daha meyilli olduğu düşünülür. İşte en yalancı burçlar ve özellikleri...

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En Yalancı Burçlar Belli Oldu: Onlar Yalan Söylemenin Kitabını Yazdılar - Resim: 2

İKİZLER

Zeki ve iletişim becerileri yüksek olan İkizler, bazen bu yeteneklerini başkalarını kandırmak için kullanabilirler.

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En Yalancı Burçlar Belli Oldu: Onlar Yalan Söylemenin Kitabını Yazdılar - Resim: 3

TERAZİ

Uyum sağlama ve denge arayışı, Terazileri bazen beyaz yalanlar söylemeye itebilir.

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En Yalancı Burçlar Belli Oldu: Onlar Yalan Söylemenin Kitabını Yazdılar - Resim: 4

YAY

Maceraperest ve eğlenceli olan Yay burçları, bazen hikayeleri abartarak daha heyecanlı kılmaya çalışabilirler.

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En Yalancı Burçlar Belli Oldu: Onlar Yalan Söylemenin Kitabını Yazdılar - Resim: 5

BALIK

Hassas ve empatik olan balıklar, başkalarının duygularını korumak için yalan söyleyebilirler.

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En Yalancı Burçlar Belli Oldu: Onlar Yalan Söylemenin Kitabını Yazdılar - Resim: 6

KOVA

Duygu durumları sık sık değişen Kovalar, tutarsız davranışlar sergileyebilir ve yalan söyleyebilirler.

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