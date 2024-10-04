Doğrucu Davut Olan 5 Burç Belli Oldu! En Dürüst Bu Burçlar

Doğrucu Davut olan 5 burç belli oldu. Bu burçların içi dışı bir. Her zaman dürüst olup, çevrelerine güven veren burçlar ortaya çıktı.

1. Yay (23 Kasım - 21 Aralık)

Yay burçları, özgür ruhlu ve maceracı yapılarıyla tanınsalar da, dürüstlükleriyle de bilinirler. Gerçekleri saklamaktan hoşlanmazlar ve her zaman açık sözlüdürler. Yay burcu insanları, yalan söylemekten kaçınır, çevrelerinde oldukları gibi kabul edilirler.

Kaynak: Haber Merkezi