Mangal Keyfinde Kahreden Ölüm! Her Şey Bir Anda Oldu, O Anlar Kamerada

Ankara'da, mangal keyfi faciayla bitti. TESKOMB Yönetim Kurulu Üyesi Turan Yapıcı, mangaldan çıkan ateş üzerine sıçrayınca kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

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Kahreden olay Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana geldi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Yönetim Kurulu Üyesi Turan Yapıcı, mangal yaparken üzerine ateş sıçradı.

O sırada kalp krizi geçiren Turan Yapıcı hayatını kaybetti. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

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