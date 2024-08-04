Mangal Keyfinde Kahreden Ölüm! Her Şey Bir Anda Oldu, O Anlar Kamerada
Ankara'da, mangal keyfi faciayla bitti. TESKOMB Yönetim Kurulu Üyesi Turan Yapıcı, mangaldan çıkan ateş üzerine sıçrayınca kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
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Kahreden olay Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana geldi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Yönetim Kurulu Üyesi Turan Yapıcı, mangal yaparken üzerine ateş sıçradı.
O sırada kalp krizi geçiren Turan Yapıcı hayatını kaybetti. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İHA
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