Hizbullah'tan İsrail'e İHA saldırısı: Yaralılar var

Hizbullah, İsrail'in kuzey sınırına İHA saldırısı düzenledi. Saldırıda 1'i ağır 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Hizbullah'tan İsrail'e İHA saldırısı: Yaralılar var

İsrail'in kuzey sınırında Hizbullah tarafından düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 11 İsraillinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'in "Kanal 12" televizyonuna konuşan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı Genel Müdürü Eli Bin, Hurfeiş kasabasına düzenlenen saldırıda yaralanan biri ağır 11 kişinin yaralandığını söyledi.

İHA ile düzenlenen saldırıyı İsrail ordusu da doğruladı.

SALDIRIYI HİZBULLAH ÜSTLENDİ

Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen "Al Mayadeen" medya kuruluşunda yayımlanan habere göre, saldırıda İsrail ordusunun Baram Ormanı'na konuşlandırdığı askerler hedef alındı.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen Hizbullah, bölgedeki askeri mevziye çok sayıda patlayıcı yüklü İHA fırlattığını açıkladı.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

Bu çatışmalarda 325 Hizbullah mensubu, 65 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.

Kaynak: AA

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