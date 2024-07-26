Bulgaristan'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama: 1 Ölü 1 Yaralı

Bulgaristan'ın başkenti Sofya yakınlarında bulunan havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

Bulgaristan'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama: 1 Ölü 1 Yaralı

Bulgaristan’da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Bulgaristan’ın başkenti Sofya yakınlarındaki Elin Pelin’de bulunan havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Dün yerel saatle 18.30 sıralarında yaşanan patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Bulgaristan İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov, patlama sırasında fabrika sahibinin 22 yaşındaki oğlu ile 60 yaşındaki bir çalışanın fabrikada bulunduğuna inanıldığını belirterek, söz konusu 2 kişiden haber alınamadığını söyledi.

Bölge sakinleri, patlamaların dün akşam saatlerinden sabah saatlerine kadar devam ettiğini belirtti. Güvenlik güçleri, bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Bulgar basınında yer alan haberlerde, fabrikaya ait depoda 2 ton TNT eşdeğerinde patlayıcı olduğu ifade edildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

Kaynak: İHA

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