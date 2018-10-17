Konsolosluk konutundaki inceleme böyle görüntülendi
Suudi Arabistan başkonsolosunun konutundaki inceleme devam ediyor. Ekiplerin içerideki incelemesi kameralara yansıdı.
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