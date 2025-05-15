Zonguldak'ta Kaza: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
Zonguldak’ta Uzunmehmet Caddesi’nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Mücahit E. hafif yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Zonguldak’ın Uzunmehmet Caddesi’nde öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, 67 ET 454 plakalı otomobil ile 06 DLA 431 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Mücahit E. hafif yaralandı.
Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mücahit E.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek amacıyla soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA
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