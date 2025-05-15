Mardin’de Dolu Yağışı Hayatı Felç Etti

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yoğun dolu yağışı, günlük yaşamı durma noktasına getirdi. Aniden bastıran yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı ve bölgede zor anlar yaşanmasına neden oldu. Kısa sürede etkili olan dolu yağışı, cadde ve sokakları adeta beyaz bir örtüyle kapladı. Yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, vatandaşlar korunmak için kapalı alanlara sığındı.

TARIM ALANLARI BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ

Dolu yağışından en çok etkilenenler ise tarımla geçimini sağlayan üreticiler oldu. Tarım arazileri ve meyve ağaçlarında büyük çaplı hasar meydana geldi. Bölgedeki çiftçiler, ürün kayıpları nedeniyle endişeli olduklarını ifade etti.

Yetkililer, zarar gören alanlarda hasar tespit çalışmalarına başlandığını belirtirken, dolu yağışının etkilerinin değerlendirilmesi için incelemeler sürüyor.

Kaynak: İHA