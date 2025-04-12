Zirai Don Tehlikesini Öyle Bir Yöntemle Atlattı ki... Duyan Şaştı Kaldı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde bir çiftçi, üzümlerini zirai don tehlikesinden korumak için yağmurlama yaptı, üzümleri buzla kaplayıp soğuktan korumaya çalıştı.

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Zirai Don Tehlikesini Öyle Bir Yöntemle Atlattı ki... Duyan Şaştı Kaldı

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte üzüm bağlarında zirai don tehlikesi baş gösterdi. Soğuk hava şartları, üzüm üreticilerini harekete geçirdi. Çiftçilik yapan Mehmet Erdem, üzüm bağlarını korumak için sıra dışı bir yönteme başvurdu.

Don olaylarının üzüm bağlarına zarar vermesinden endişe eden Erdem, bağlarını bilinçli şekilde buzla kaplayarak koruma altına aldı. Yağmurlama yöntemiyle bağların üzerini buzla kaplayan Erdem, bu teknikle ürünlerini don zararından kurtarmayı hedefledi.

Erdem, "Dereceler -8’i gördü. Yağmurlama yaparak bağları buz haline getirip soğuktan kurtarmaya çalıştık. İnşallah yaptığımız teknik işe yarar, bağlarımız zarar görmeden bu süreci atlatırız" dedi.

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Kaynak: İHA

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