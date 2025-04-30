Zabıta Ekiplerinden Fiyat Etiketi Denetimi

Tüketici haklarını korumak amacıyla yapılan denetimlerde, işletmelere fiyat etiketi zorunluluğu hatırlatıldı. Eksik veya hatalı etiket kullanan işletmeler uyarıldı, denetimlerin düzenli devam edeceği açıklandı.

Zabıta Ekiplerinden Fiyat Etiketi Denetimi

Tüketici haklarının korunması ve vatandaşların şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesi hedefiyle gerçekleştirilen denetimlerde, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler esas alındı. Zabıta ekipleri, işletmelerin tüm ürünlerde fiyat etiketi bulundurmasının yasal bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Denetimler sırasında bazı işletmelerde eksik ya da hatalı etiket kullanımı tespit edildi. Bu işletmelere bilgilendirme yapılarak, eksikliklerin giderilmesi için süre tanındı. Zabıta ekipleri, hem vatandaşların mağduriyetini önlemek hem de esnafın mevzuata uygun faaliyet göstermesini sağlamak amacıyla bu tür denetimlerin düzenli aralıklarla sürdürüleceğini belirtti.

Aydın’da Zabıtalardan Market DenetimiAydın’da Zabıtalardan Market DenetimiYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Aydın
Denizli’ye Kuvvetli Sağanak ve Sel Uyarısı Denizli’ye Kuvvetli Sağanak ve Sel Uyarısı
Aydın’da Uyuşturucu Operasyonu: 560 Gram Hap Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı Aydın’da Uyuşturucu Operasyonu: 560 Gram Hap Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı
Uykuya Dalarken Bunu Yapan Sabah Uyandığında Daha Zeki Oluyor! Bilim İnsanları Açıkladı Uykuya Dalarken Bunu Yapan Sabah Uyandığında Daha Zeki Oluyor! Bilim İnsanları Açıkladı
Ne İstanbul Ne Ankara Ne de İzmir Türkiye'nin En Yaşanabilir 10 İli Belli Oldu! Listeye Giren Şehirlere Çok Şaşıracaksınız İşte Türkiye'nin En Yaşanabilir 10 İli
Ankara’da Trajik Olay: 11 Yaşındaki Çocuk Silahla Oynarken Hayatını Kaybetti Ankara’da Trajik Olay: 11 Yaşındaki Çocuk Silahla Oynarken Öldü
Yalova'da IŞİD Operasyonu! İki Gözaltı Yalova'da IŞİD Operasyonu! İki Gözaltı
ÇOK OKUNANLAR
SGK Harekete Geçti: SSK, Bağkur Fark Etmiyor! 81 İlde Emekliye Çifte Zam SGK Harekete Geçti: SSK, Bağkur Fark Etmiyor! 81 İlde Emekliye Çifte Zam
TOKİ'den 2+1 ve 3+1 Hazır Daire Fırsatı! Son Tarih Verildi, Başvuran Tapuyu Alacak TOKİ'den 2+1 ve 3+1 Hazır Daire Fırsatı! Son Tarih Verildi, Başvuran Tapuyu Alacak
Ehliyet Yenilemek İçin Son Tarih Yaklaşıyor: 15 TL Yerine 4 bin 423 Lira Ödemeyin! Ehliyet Yenilemek İçin Son Tarih Yaklaşıyor
Yeni Evlenecek Çiftlere Destek Kampanyası Netleşti: Hangi Markanın Ne Kadar İndirim Yapacağı Belli Oldu Yeni Evlenecek Çiftlere Destek Kampanyası Netleşti: Hangi Marka Ne Kadar İndirim Yapacak?
Geçen Hafta Borsada En Fazla Hisse Geri Alımı Yapan 10 Şirket Belli Oldu Geçen Hafta Borsada En Fazla Hisse Geri Alımı Yapan 10 Şirket Belli Oldu