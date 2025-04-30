Zabıta Ekiplerinden Fiyat Etiketi Denetimi

Tüketici haklarının korunması ve vatandaşların şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesi hedefiyle gerçekleştirilen denetimlerde, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler esas alındı. Zabıta ekipleri, işletmelerin tüm ürünlerde fiyat etiketi bulundurmasının yasal bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Denetimler sırasında bazı işletmelerde eksik ya da hatalı etiket kullanımı tespit edildi. Bu işletmelere bilgilendirme yapılarak, eksikliklerin giderilmesi için süre tanındı. Zabıta ekipleri, hem vatandaşların mağduriyetini önlemek hem de esnafın mevzuata uygun faaliyet göstermesini sağlamak amacıyla bu tür denetimlerin düzenli aralıklarla sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İHA