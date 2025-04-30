Denizli’ye Kuvvetli Sağanak ve Sel Uyarısı
Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü, Denizli için 30 Nisan akşamından 1 Mayıs akşamına kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı yaptı. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne bağlı Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi (BTUM), Denizli için önemli bir hava durumu uyarısı yayınladı. Yapılan açıklamaya göre, 30 Nisan Çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren Denizli’de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların, 1 Mayıs Perşembe günü akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olacağı belirtildi.
BTUM’un uyarısında, kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzlukların yaşanabileceği vurgulandı. Vatandaşların bu olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.
Kaynak: İHA
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