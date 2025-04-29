Ankara’da Trajik Olay: 11 Yaşındaki Çocuk Silahla Oynarken Hayatını Kaybetti

Ankara’nın Elmadağ ilçesi Hasanoğlan Mahallesi’nde yürek sızlatan bir olay yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu 11 yaşındaki Ayat L. ve 13 yaşındaki ablası, evde buldukları bir silahla oynamaya başladı. Oyun sırasında ablanın elindeki silahın ateş alması sonucu Ayat L., kafasından vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk inceleme sonucunda, küçük Ayat’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Merkezi’ne gönderildi. Polis ekipleri, olayın detaylarını aydınlatmak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Ayat L.’nin cenazesinin, Tokluoğlu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.