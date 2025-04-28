Çankırı'da Kahreden Ölüm, Vinçten Düştü

Çankırı'da bir hastane inşaatı sırasında vinçten düşen işçi hayatını kaybetti.

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Çankırı'da Kahreden Ölüm, Vinçten Düştü

Çankırı'da yapımı süren devlet hastanesi inşaatındaki vinçten düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kırkevler Mahallesi Çankırı-Kastamonu kara yolu üzerinde yapımı süren devlet hastanesi inşaatındaki vinci yükseltme işlemi için vince çıkan 54 yaşındaki Mehmet K. dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine olay yerine UMKE, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı işçi, ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mehmet K, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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