İzmir’de Kaçak Yapılara Müdahale Edildi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde tarım arazisi üzerine yapılan ve belediye encümeni tarafından haklarında yıkım kararı alınan kaçak yapıların yıkımı için ekipler harekete geçti.

İzmir’de Kaçak Yapılara Müdahale Edildi

Vişneli Mahallesi'nde tarım arazileri üzerine mevzuata aykırı biçimde inşa edilen ve hakkında yıkım kararı verilen 34 kaçak yapının yıkımına sabah saatlerinde start verildi.

Yapı sahiplerine yıkım öncesi tebligat gönderildiği, yapı sahipleri tarafından müdahale edilmeyen kaçak yapıların kanun gereği belediye tarafından yıkılmaya başlandığı belirtildi.

Kemalpaşa Belediyesi ekipleri yıkım çalışmalarını gerçekleştirirken jandarma ekipleri de olası bir gerginliğe fırsat vermemek amacıyla güvenlik önlemi aldı. Bazı yapı sahipleri yıkım ekiplerine tepki gösterdi.

Kaynak: İHA

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