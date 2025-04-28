KKTC'de 29 Nisan'da Gökyüzü Kırmızı-Beyaz OLACAK

TEKNOFEST KKTC öncesi, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Akrobasi Timi, özel bir gösteri düzenleyecek.

KKTC'de 29 Nisan'da Gökyüzü Kırmızı-Beyaz OLACAK

TEKNOFEST’in düzenleyicilerinden yapılan açıklamaya göre, dünyadaki en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST, 1-4 Mayıs tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilecek.

Festivalin öncesinde ise 29 Nisan saat 12.00’de, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Akrobasi Timi, KKTC gökyüzünde özel bir gösteri sergileyecek. Bu eşsiz gösteri, KKTC'nin sahil şeridinden izlenebilecek.

Ayrıca, festivalin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eski Ercan Havalimanı’nda gerçekleştirileceği ve katılımın ücretsiz olacağı belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler
KKTC
Çiftçilere Ücretsiz Sulama Borusu Dağıtıldı Çiftçilere Ücretsiz Sulama Borusu Dağıtıldı
Duyan Sepetini Aldı Hevsel Bahçeleri’ne Koştu! Binbir Şifalı Hasat Başladı Duyan Sepetini Aldı Hevsel Bahçeleri’ne Koştu! Binbir Şifalı Hasat Başladı
Antalya'da Gastronomi Rüzgarı Antalya'da Gastronomi Rüzgarı
Şanlıurfa'da Yaralı Leyleğe Acil Müdahale Şanlıurfa'da Yaralı Leyleğe Acil Müdahale
Deprem Sonrası İletişimde Hayat Kurtaran 4 Çevrimdışı Mesajlaşma Uygulaması Deprem Sonrası İletişimde Hayat Kurtaran 4 Çevrimdışı Mesajlaşma Uygulaması
Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Akdeniz'de Deprem Akdeniz'de Şiddetli Deprem
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'de Konut Fiyatları Uçtu: Sadece Bir İlde Ev Fiyatı 2 Milyon TL'nin Altında Kaldı Türkiye'de Konut Fiyatları Uçtu: Sadece Bir İlde 2 Milyon TL'nin Altında Kaldı
Duyan Nüfus Müdürlüğü’ne Koşuyor: Geri Sayım Başladı! Tamamen Ücretsiz Oldu Duyan Nüfus Müdürlüğü’ne Koşuyor: Geri Sayım Başladı! Tamamen Ücretsiz Oldu
Ev Almak İsteyen Herkesi İlgilendiriyor! İslam Memiş Uyardı, Sakın Bundan Vazgeçmeyin Ev Almak İsteyen Herkesi İlgilendiriyor! İslam Memiş Uyardı, Sakın Bundan Vazgeçmeyin
Hasat 15 Gün Geç Başladı: Türkiye'nin Yükünü Çekiyor! Tarlada 80, Markette 130 Liradan Satılıyor Hasat 15 Gün Geç Başladı: Türkiye'nin Yükünü Çekiyor! Tarlada 80, Markette 130 Liradan Satılıyor
Hakan Kara: Hazır Olun Şimdi Başladı Hakan Kara: Hazır Olun Şimdi Başladı