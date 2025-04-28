KKTC'de 29 Nisan'da Gökyüzü Kırmızı-Beyaz OLACAK

TEKNOFEST’in düzenleyicilerinden yapılan açıklamaya göre, dünyadaki en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST, 1-4 Mayıs tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilecek.

Festivalin öncesinde ise 29 Nisan saat 12.00’de, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Akrobasi Timi, KKTC gökyüzünde özel bir gösteri sergileyecek. Bu eşsiz gösteri, KKTC'nin sahil şeridinden izlenebilecek.

Ayrıca, festivalin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eski Ercan Havalimanı’nda gerçekleştirileceği ve katılımın ücretsiz olacağı belirtildi.

Kaynak: AA