Şanlıurfa'da Yaralı Leyleğe Acil Müdahale

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaralı olarak bulunan leylek tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekipleri, Siverek İlçesi kırsal alanında icra ettikleri devriye sırasında yaralı bir leylek buldu. Leyleği alan ekipler tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine teslim etti. Leyleğin tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına salınacağı belirtildi.

Kaynak: İHA