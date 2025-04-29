Aydın’da Uyuşturucu Operasyonu: 560 Gram Hap Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı

Efeler’de polisin takibe aldığı otomobilde 560 gram uyuşturucu hap bulundu. ‘Dur’ ihtarına uymayan sürücü ve yanındaki şahıs, kovalamaca sonrası yakalanarak tutuklandı.

Aydın’da Uyuşturucu Operasyonu: 560 Gram Hap Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı

Aydın’ın Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi yakınlarında, dün akşam saatlerinde narkotik operasyonu düzenlendi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili takibe aldı. Sürücüye ‘dur’ ihtarı yapılmasına rağmen araç yoluna devam edince, polis kovalamaca başlattı. Kısa süren takip sonucu otomobil durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 560 gram uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobilde bulunan K.K. (36) ve İ.S. (30) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, mahkemece “uyuşturucu madde ticareti” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturmayı derinleştirdi.

Ordu'da Jandarmadan Bir Haftada Dev OperasyonOrdu'da Jandarmadan Bir Haftada Dev OperasyonYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Aydın Uyuşturucu
Türkiye'de Bu Meyvenin Değerini Bilen Yok! Kalp Krizi Riski Ortadan Kaldırıyor, Her Hastalığın Şifası Türkiye'de Bu Meyvenin Değerini Bilen Yok! Kalp Krizi Riski Ortadan Kaldırıyor
Sivas’ta Konut Satışları Yüzde 4,3 Arttı Sivas’ta Konut Satışları Yüzde 4,3 Arttı
Kulu’da Otomobil Takla Attı: Karı-Koca Hastaneye Kaldırıldı Kulu’da Otomobil Takla Attı: Karı-Koca Hastaneye Kaldırıldı
Melen Çayı'nda Rafting Keyfi: Sezon Yoğun Başladı Melen Çayı'nda Rafting Keyfi: Sezon Yoğun Başladı
ÇOK OKUNANLAR
Gram Altında 1900 Depremi! Uzmanı Tarih Verdi Birden Olacak Gram Altında 1900 Depremi! Uzmanı Tarih Verdi Birden Olacak
Çalışanların Ödediği Primler Emeklilikte Nasıl Karşılık Buluyor? Özgür Erdursun Milyonları İlgilendiren Detayı Açıkladı Çalışanların Ödediği Primler Emeklilikte Nasıl Karşılık Buluyor? Özgür Erdursun Açıkladı
İşini Gücünü Bırakıp İflasın Eşiğindeki Şirketi 250 Bin Dolara Satın Aldı! 750 Milyon Dolara Sattı İşini Gücünü Bırakıp İflasın Eşiğindeki Şirketi 250 Bin Dolara Satın Aldı! 750 Milyon Dolara Sattı
Koç Holding Gelen Haberle Yıkıldı! Rekor Zarar Oldu, Kimse Bunu Beklemiyordu Koç Holding Gelen Haberle Yıkıldı! Rekor Zarar Oldu, Kimse Bunu Beklemiyordu
Seyahat Edecekler Dikkat! Havalimanında Kurallar Sil Baştan Değişti, Artık Tümden Yasaklandı Seyahat Edecekler Dikkat! Havalimanında Kurallar Sil Baştan Değişti, Artık Tümden Yasaklandı