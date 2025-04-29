Aydın’da Uyuşturucu Operasyonu: 560 Gram Hap Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı

Aydın’ın Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi yakınlarında, dün akşam saatlerinde narkotik operasyonu düzenlendi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili takibe aldı. Sürücüye ‘dur’ ihtarı yapılmasına rağmen araç yoluna devam edince, polis kovalamaca başlattı. Kısa süren takip sonucu otomobil durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 560 gram uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobilde bulunan K.K. (36) ve İ.S. (30) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, mahkemece “uyuşturucu madde ticareti” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturmayı derinleştirdi.

Kaynak: İHA