Kulu’da Otomobil Takla Attı: Karı-Koca Hastaneye Kaldırıldı

Konya’nın Kulu ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi yakınlarında, saat 15.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Konya’dan Ankara istikametine seyreden K.U.A. (72) yönetimindeki 34 CTF 697 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç, önce yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı, ardından refüj üzerine takla atarak durabildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü K.U.A. ve araçta bulunan eşi E.A. (70), ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürerken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA