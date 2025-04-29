Yalova'da IŞİD Operasyonu! İki Gözaltı
Yalova'da terör örgütü IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında terör örgütü IŞİD'de bir dönem faaliyet yürüttükleri yönünde bilgiler bulunan F.K.E.I. ve A.M.M.E.'yi ikametlerine gerçekleştirdikleri operasyonla gözaltına aldı.
Şüpheliler haklarında yürütülen adli işlemlerin tamamlanması ardından Bursa Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: