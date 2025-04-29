Yalova'da IŞİD Operasyonu! İki Gözaltı

Yalova'da terör örgütü IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

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Yalova'da IŞİD Operasyonu! İki Gözaltı

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında terör örgütü IŞİD'de bir dönem faaliyet yürüttükleri yönünde bilgiler bulunan F.K.E.I. ve A.M.M.E.'yi ikametlerine gerçekleştirdikleri operasyonla gözaltına aldı.

Şüpheliler haklarında yürütülen adli işlemlerin tamamlanması ardından Bursa Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: İHA

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