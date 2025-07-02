Yürürken Düştü, Başını Asfalta Çarpıp Öldü

Karabük'te, yokuş aşağı yürürken dengesini kaybeden Erdoğan Denizli (54), yere düşüp başını asfalta çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yürürken Düştü, Başını Asfalta Çarpıp Öldü
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Olay, öğleden sonra saat 14.30 civarında Kurtuluş Mahallesi Cami Sokak'ta gerçekleşti. Kıraathaneye gitmek üzere evinden çıkan Denizli, yokuş aşağı inerken dengesini yitirip düşerek başını sert zemine vurdu. Durumu gören çevre sakinleri hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalede Denizli'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cenazesi, otopsi işlemleri için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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