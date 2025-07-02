Kuşadası'na 3 Kruvaziyerle 10 Bin 649 Turist Geldi
Aydın’ın Kuşadası Limanı, bugün sabah saatlerinde yanaşan üç kruvaziyer gemisiyle hareketli bir gün yaşadı. Bahama bayraklı ‘Odyssey of the Seas’, Malta bayraklı ‘Celebrity Equinox’ ve İtalya bayraklı ‘Aidablu’ adlı gemiler, ilçeye toplamda 10 bin 649 turist ve 3 bin 464 mürettebat getirdi.
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Akdeniz'in önemli kruvaziyer rotalarından biri olan Kuşadası Limanı, turistlerin gözde destinasyonlarından biri olmaya devam ediyor. Gemilerden inen turistlerin büyük bölümü, Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi’ne düzenlenen turlara katılmak üzere otobüslerle yola çıktı. Tur programına dahil olmayan ziyaretçiler ise Kuşadası’nın merkezinde kalarak turistik çarşılarda alışveriş yapma fırsatı buldu.
Bu yoğun hareketlilik, ilçedeki esnafın yüzünü güldürürken, aynı üç kruvaziyer gemisinin Temmuz ayında Kuşadası'na altı kez daha sefer düzenleyeceği bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: İHA