Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alınan Zanlı Tutuklandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, evinde uyuşturucu madde bulunan Murat Emul (45) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alınan Zanlı Tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı İnegöl Büro Amirliği ekipleri, Sinanbey Mahallesi’nde bir ikamette uyuşturucu satışı yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine operasyon düzenledi. Polis ekipleri tarafından yapılan baskında, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Murat Emul gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 410 gram sentetik uyuşturucu (bonzai), 2 kök kenevir bitkisi, 12 bin 400 TL nakit para, ruhsatsız bir tabanca ve 7 adet mermi bulundu.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Murat Emul, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

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