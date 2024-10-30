Üniversite Öğrencilerine Tarihi Geçmiş Et Yedirmişler!

Üniversite öğrencilerine tarihi geçmiş tavuk eti yedirildiği ortaya çıktı. Mardin Artuklu Üniversitesi yemekhanesine yapılan denetimlerde tarihi geçmiş tavuk etleri tespit edilirken; üniversiteye para cezası kesildi.

Üniversite Öğrencilerine Tarihi Geçmiş Et Yedirmişler!

Mardin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Artuklu Üniversitesi’nin yemekhanesinde yapılan denetimde, son kullanma tarihi geçmiş tavuk etlerinin depolandığını ve yemeklerde kullanıldığı belirlendi.

Üniversite Öğrencilerine Tarihi Geçmiş Et Yedirmişler! - Resim : 1

Durumun tespit edilmesinin ardından sağlığa zararlı olduğu belirlenen etler imha edilirken, üniversiteye para cezası kesildi.

ÖĞRENCİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Olayın ortaya çıkması üzerine üniversite öğrencileri duruma tepki gösterdi. Sağlıklı ve güvenli gıda tüketme haklarının ihlal edildiğini belirten öğrenciler, üniversite yönetiminden daha sıkı denetim ve kontrol mekanizmalarının kurulmasını talep etti.

Öğrenciler, “Bu olayın üniversitelerde gıda güvenliği konusunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Öğrencilerin sağlığını korumak adına, bu tür denetimlerin düzenli olarak yapılması ve ihlallerin ciddi şekilde cezalandırılması gerekiyor” diyerek tepkilerini dile getirdi.

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Kaynak: ANKA

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