İşin Ustası Yapılan Büyük Hileyi Açıkladı: Kıyma Böyleyse Sakın Almayın

Başkan Yardımcı, "Maliyetleri düşürmek için kıymada hileye gerek yok. Kıyma, etten çekilerek alınmalı. Mekanik kıyma yapımında kullanılan tavuk kemiklerinden ve kırıntılarından elde edilen ürünler, bazı işletmeler tarafından ucuza satılmaktadır" dedi. Ayrıca, kasaplarda hazır kıyma kullanımının yasak olduğunu ve fazla kıyma kullanan işletmelerin maliyetleri düşürmek amacıyla mekanik kıyma tercih ettiğini sözlerine ekledi.