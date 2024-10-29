İşin Ustası Yapılan Büyük Hileyi Açıkladı: Kıyma Böyleyse Sakın Almayın
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, kıyma alırken dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı. Piyasada 'mekanik kıyma' adı altında satılan gıda ürünlerini sakın almayın diyerek uyardı.
Kaynak: DHA
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, piyasada "mekanik kıyma" adıyla satılan ürünler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Mekanik kıymanın tavuk kemikleri, kırıntıları ve taşlıkları ile soya karıştırılarak elde edildiğini belirten Yardımcı, maliyetleri düşürmek için hile yapmaya gerek olmadığını ifade etti.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimleri sırasında, kırmızı et ürünlerinde kanatlı etinin yaygın bir şekilde kullanıldığına dikkat çekildi. Köfte, kebap, sucuk ve diğer et ürünlerinde tavuk eti kullanımının tespit edilmesi, bu durumun ciddiyetini artırdı.
MEKANİK AYRILMIŞ ET KULLANIMI YASAK
Osman Yardımcı, mekanik ayrılmış et kullanımının yasak olmasına rağmen, bazı işletmelerin maliyetleri düşürmek için bu yöntemi tercih ettiğini söyledi. Tavuk, hindi derisi ve kemik parçalarının çeşitli makinelerle kıymaya dönüştürüldüğünü belirten Yardımcı, tüketicilerin kasaplardan aldıkları kıymaların güvenli olduğuna dair güvence verdi.
KIYMAYI KASAPTAN ALIN
“Kasaptan alınan kıymadan korkmayın” diyen Yardımcı, piyasada bulunan mekanik kıymanın çoğu zaman tavuk etinden yapıldığını ve soya fasulyesi ile karıştırılarak satıldığını vurguladı. "Kasap esnafı bu tür ürünleri kullanamaz. Tüketiciler, hazır kıyma yerine kasaplarda taze kıyma almayı tercih etmelidir" şeklinde konuştu
Başkan Yardımcı, "Maliyetleri düşürmek için kıymada hileye gerek yok. Kıyma, etten çekilerek alınmalı. Mekanik kıyma yapımında kullanılan tavuk kemiklerinden ve kırıntılarından elde edilen ürünler, bazı işletmeler tarafından ucuza satılmaktadır" dedi. Ayrıca, kasaplarda hazır kıyma kullanımının yasak olduğunu ve fazla kıyma kullanan işletmelerin maliyetleri düşürmek amacıyla mekanik kıyma tercih ettiğini sözlerine ekledi.