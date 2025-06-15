Turistik Karaelmas Ekspresi Çankırı'da

Ankara'dan yola çıkan Turistik Karaelmas Ekspresi, Zonguldak ziyaretinin ardından dönüş yolculuğuna geçti.

Turistik Karaelmas Ekspresi Çankırı'da
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Gece saatlerinde Zonguldak'tan yola çıkan Turistik Karaelmas Ekspresi, sabah saatlerinde Çankırı Garı'na ulaştı.

Buradan otobüslerle Yer Altı Tuz Şehri'ne götürülen ziyaretçiler, Hititler döneminden beri tuz elde edilen mağarayı gezerek rehberlerden tarihçesi hakkında bilgi aldı.

Mağaranın ardından kent merkezindeki Çankırı Müzesi'ni de gezen ziyaretçiler, Arkeoloji, Etnografya bölümlerindeki önemli eserleri incelerken, Doğa Tarihi Bölümü'nde yer alan Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nden çıkarılan 8,5 milyon yıllık fosilleri görme imkanı buldu.

Çankırı ziyaretinin ardından Turistik Karaelmas Ekspresi, Ankara'ya ulaşmak üzere yola çıktı.

Kaynak: AA

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