Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Yuvarlandı! 1 Ölü, 1 Yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Yuvarlandı! 1 Ölü, 1 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, Nusaybin ilçesi Kalecik Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan ismi belirlenemeyen biri hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Mardin Trafik kazası
Güneşin Yıprattığı Saçları Şipşak 5 Dakikada Onarın! Kırıklardan Eser Kalmıyor Güneşin Yıprattığı Saçları Şipşak 5 Dakikada Onarın! Kırıklardan Eser Kalmıyor
İnsana Kendini Sorgulatan Burçlar Belli Oldu İnsana Kendini Sorgulatan Burçlar Belli Oldu
Manisa’da Traktör Tarlaya Uçtu! 16 Yaşındaki Yusuf Hayatını Kaybetti Manisa’da Traktör Tarlaya Uçtu! 16 Yaşındaki Yusuf Hayatını Kaybetti
Kütahya'da Korkutan Kaza: Tır Arkadan Çarptı Kütahya'da Korkutan Kaza: Tır Arkadan Çarptı
ÇOK OKUNANLAR
Avrupa’nın En Güzel 30 Kasabası Açıklandı: Türkiye’den O İlçe Listeye Damga Vurdu Türkiye'den O İlçe Avrupa Listesinde!
Şenol Babuşcu: Rekor Artış Olacak Şenol Babuşcu: Rekor Artış Olacak
Kara Altın Olarak Biliniyor, Her Evde Bulunuyor! Servet Değerinde, Her Geçen Gün Değerleniyor Kara Altın Olarak Biliniyor, Her Evde Bulunuyor! Servet Değerinde, Her Geçen Gün Değerleniyor
Altın, Dolar, Euro ve Gümüşü Solladı! Bu Sene Rekor Kazandıran Yatırım Belli Oldu Altın, Dolar, Euro ve Gümüşü Solladı!
14 Günlük Satışta Cayma Süresi Sil Baştan Değişiyor! Yeni Yönetmeliğin Detayları Ortaya Çıktı 14 Günlük Satışta Cayma Süresi Sil Baştan Değişiyor