Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Yuvarlandı! 1 Ölü, 1 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, Nusaybin ilçesi Kalecik Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan ismi belirlenemeyen biri hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA