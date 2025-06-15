Kütahya'da Korkutan Kaza: Tır Arkadan Çarptı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir tır bir otomobile arkadan çarptı. Korkutan kazada 4 kişi yaralandı.

Kütahya'da Korkutan Kaza: Tır Arkadan Çarptı
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Kaza, Tavşanlı-Emet kara yolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tavşanlı’dan Emet istikametine seyir halinde olan Nuri K. (48) idaresindeki 43 DB 441 plakalı tır, aynı istikamete seyir halinde olan Kadir G. (38) idaresindeki 43 PC 399 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kaza ihbarı üzerine belirtilen yere 112 ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Meydana gelen kazada 43 PC 399 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan bulunan Ü.G. (34 ), E.G. (11), K.G.(9) ve E.G. (7) yaralandı.

Kaynak: İHA

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