Tunceli’de Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 3 Yaralı

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Tunceli-Pülümür-Erzincan kara yolu Nazımiye yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında, 34 ABT 370 plakalı otomobil ile 23 ABU 577 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar ve tedavi altına alındılar. Jandarma ekipleri, kazanın nedenini belirlemek için inceleme başlattı. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA