Denizli Buldan’da Trafik Kazası: Otomobil Takla Attı, 1 Yaralı

Denizli’nin Buldan ilçesinde kontrolsüz kavşakta meydana gelen kazada, Manisa-Denizli istikametinden gelen otomobil, dönmek isteyen başka bir otomobile çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı, soruşturma başlatıldı.

Denizli Buldan’da Trafik Kazası: Otomobil Takla Attı, 1 Yaralı
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Denizli’nin Buldan ilçesi Acısu mevkiinde, Manisa-Denizli Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Acısu Mevkii Buldan Kavşağı’ndan dönmek isteyen 34 HH 6776 plakalı otomobile, aynı istikamette seyreden 20 RE 003 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kavşaktan dönmeye çalışan otomobil takla atarak ters döndü.

Kazada, Manisa-Denizli istikametinden gelen 20 RE 003 plakalı otomobilin sürücüsü İ.D. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı İ.D.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırdı.

Jandarma ekipleri, kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı. Yetkililer, sürücüleri kontrolsüz kavşaklarda dikkatli olmaya ve trafik kurallarına uymaya çağırdı.

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Kaynak: İHA

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