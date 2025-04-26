Tunceli'de Ceviz Ağacı Katliamı

Tunceli merkeze bağlı Demirkapı köyünde Selman Yeşilgöz'e ait 30 ceviz ağacının filizleri bir kez daha koparıldı. Geçen yıl da aynı sayıdaki ceviz ağacının kökünden kesildiğini ifade eden Yeşilgöz'ün şikayeti sonrası, şüphelilerin yakalanması için jandarma ekipleri harekete geçti.

Tunceli'de Ceviz Ağacı Katliamı

Tunceli'de 2 bin rakımlı dağ köyü olan Demirkapı’da yaşayan Selman Yeşilgöz’ün geçen yıl hasat öncesi 30 ceviz ağacı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından köklerinden kesildi. Yeşilgöz, ceviz ağaçlarını yeniden yeşertmek için aşılama yaptı.

Aşılamanın olumlu sonuç vermesiyle birlikte köklerinden kesilen ceviz ağaçları yeniden filizlendi. Ancak dün yeşillen 30 ağaç filizi, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler tarafından koparıldı. Yeşilgöz’ün şikayetçi olması üzerine, Jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri köye gelerek inceleme yapıp rapor tuttu.

Jandarma şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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