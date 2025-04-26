Muğla’da Uyuşturucu Operasyonu, 2 Tutuklama

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda, 3 kilo 551 gram esrar maddesi, 113 kök kenevir, hassas terazi ve çok sayıda uyuşturucu madde üretmek için kullanılan materyal ele geçirildi.

Muğla’da Uyuşturucu Operasyonu, 2 Tutuklama

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde bazı şüphelilerin evlerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 3 kilo 551 gram esrar maddesi, 113 kök kenevir, hassas terazi ve çok sayıda uyuşturucu madde üretmek için kullanılan materyal ele geçirildi.

Operasyonlarda 4 şüpheli şahsa uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkında kanuna muhalefet ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adli işlem yapıldı. 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şahıs tutuklandı.

Kaynak: İHA

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