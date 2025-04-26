Ayaklarını Çapa Makinesine Kaptıran 9 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Batman'ın Gercüş ilçesinde çapa makinesine ayaklarını kaptıran 9 yaşındaki Ahmet G., ağır yaralandı.

Ayaklarını Çapa Makinesine Kaptıran 9 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Yolağzı Mahallesi'nde meydana geldi. Çapa makinesi ile tarla sürmeye çalışan Ahmet G., ayaklarını makinenin döner bıçaklı bölümüne kaptırdı. Küçük çocuğun çığlıklarını duyup koşan yakınları, durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Ahmet G., ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Her iki ayağı ve sırtından yaralanan Ahmet G. buradaki müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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