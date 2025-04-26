Kırıkkale'de Kişisel Verileri Çalan Şahıs Tutuklandı
Kırıkkale'de kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve tehdit suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda bir kişi tutuklandı.
Kırıkkale'de kişisel veri ihlali ve tehdit olayına ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma gerçekleştirildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen E.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İHA