Marmara'da Feribot Seferlerine İptal Kararı

Marmara RoRo şirketi, 27 ve 28 Nisan tarihlerinde yapılması planlanan bazı deniz seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

Marmara'da Feribot Seferlerine İptal Kararı

Marmara RoRo tarafından yapılan açıklamaya göre, 27 Nisan 2025 tarihinde Erdek'ten saat 17.00 ve 23.00 kalkışlı, Tekirdağ'dan saat 16.00, 17.00, 21.00 ve 23.00 kalkışlı, Marmara Adası'ndan saat 19.30 ve 19.40 kalkışlı, Avşa Adası'ndan saat 18.50 ve 20.20 kalkışlı ve Saraylar'dan ise saat 13.30, 16.00 ve 19.00 kalkışlı yapılması planlanan seferler iptal edildi.

28 Nisan Pazartesi günü yapılması planlanan seferlerin ise tümünün iptal edildiği açıklandı.

Yolcuların, iptal edilen seferler için bilet değişikliği ve iade işlemleriyle ilgili olarak müşteri hizmetleriyle iletişime geçebileceği belirtildi.

Kaynak: İHA

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