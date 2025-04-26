İki İlde Dolandırıcılık Çetesine Operasyon! 5 Kişi Yakalandı

Tekirdağ merkezli iki ilde gerçekleştirilen operasyonda, sosyal medya üzerinden şantaj ve dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 5 kişi yakalandı.

Son Güncelleme:
İki İlde Dolandırıcılık Çetesine Operasyon! 5 Kişi Yakalandı

Tekirdağ ve Edirne illerinde, "Nitelikli Dolandırıcılık", "Şantaj" ve "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" suçlarına yönelik bir operasyon düzenlendi.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından planlı olarak yürütülen operasyon kapsamında şüphelilere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Soruşturma çerçevesinde, sosyal medya üzerinden tuzağa düşürdükleri kişilerin özel görüntülerini elde eden şüphelilerin, bu görüntülerle mağdurlara şantaj yaparak toplamda 8 milyon TL haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Operasyonlarda şüphelilere ait 18 adet mağdurlara ait banka/kredi kartı ile 6 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Marmara'da Feribot Seferlerine İptal Kararı Marmara'da Feribot Seferlerine İptal Kararı
Android, İOS ve Google Deprem Uyarısı Nasıl Çalışıyor? Deprem Uyarı Sistemleri Nasıl Aktif Hale Getirilir? Android, İOS ve Google Deprem Uyarısı Nasıl Çalışıyor?
Deprem Sonrası İletişimde Hayat Kurtaran 4 Çevrimdışı Mesajlaşma Uygulaması Deprem Sonrası İletişimde Hayat Kurtaran 4 Çevrimdışı Mesajlaşma Uygulaması
Elazığ’ı Dolu Vurdu Elazığ’ı Dolu Vurdu
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'de Deprem Riski En Az Şehirler Belli Oldu: AFAD ve MTA Deprem Haritasını Yeniledi Türkiye'de Deprem Riski En Az Şehirler Belli Oldu: AFAD ve MTA Deprem Haritasını Yeniledi
İstanbul Depreminden Sonra Alarm Verdi: Uğruna Servet Harcanıyordu! Şimdi Tek Tek Satılıyor İstanbul Depreminden Sonra Alarm Verdi: Uğruna Servet Harcanıyordu! Şimdi Tek Tek Satılıyor
Yetiştirmesi Sabır İstiyor, Satışıyla Servet Kazandırıyor! Türkiye’de Üretiliyor Kilosu 96 Bin TL'ye Satılıyor Yetiştirmesi Sabır İstiyor, Satışıyla Servet Kazandırıyor! Kilosu 96 Bin TL'ye Satılıyor
Manuel Vitesli Araç Sahipleri Diken Üstünde: Milyonlarca Sürücüye Kötü Haber Manuel Vitesli Araç Sahipleri Diken Üstünde: Milyonlarca Sürücüye Kötü Haber
Yıllardır Kullanılan Ünlü Harita Uygulaması Kapanıyor: Bir Devir Bitti Yıllardır Kullanılan Ünlü Harita Uygulaması Kapanıyor: Bir Devir Bitti