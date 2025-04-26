Klima Ustası Ölümden Döndü, Üç Kat Yüksekten…

Adana’da klima montajı yaparken dengesini kaybeden Halil Balcı, 3 katlı binanın çatısından düşüp, yaralandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Son Güncelleme:

Klima ustası 25 yaşındaki Halil Balcı, 24 Nisan'da, Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi 51010'uncu Sokak'taki 3 katlı binanın son katındaki daireye klima montajı için gitti.

İddiaya göre, daire içindeki montajı tamamlayan Balcı, dış üniteyi monte etmek isterken dengesini kaybederek yere düştü. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne götürülen Balcı’nın tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Adana iş kazası
Son Güncelleme:
Deprem Sonrası İletişimde Hayat Kurtaran 4 Çevrimdışı Mesajlaşma Uygulaması Deprem Sonrası İletişimde Hayat Kurtaran 4 Çevrimdışı Mesajlaşma Uygulaması
Tüm Tatil Yerlerini Solladı! 81 İlden Her Duyan Akın Ediyor, Tatilcilerin Yeni Gözdesi Oldu Tüm Tatil Yerlerini Solladı! 81 İlden Her Duyan Akın Ediyor, Tatilcilerin Yeni Gözdesi Oldu
Kırıkkale'de Kişisel Verileri Çalan Şahıs Tutuklandı Kırıkkale'de Kişisel Verileri Çalan Şahıs Tutuklandı
Ayaklarını Çapa Makinesine Kaptıran 9 Yaşındaki Çocuk Yaralandı Ayaklarını Çapa Makinesine Kaptıran 9 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'de Deprem Riski En Az Şehirler Belli Oldu: AFAD ve MTA Deprem Haritasını Yeniledi Türkiye'de Deprem Riski En Az Şehirler Belli Oldu: AFAD ve MTA Deprem Haritasını Yeniledi
İstanbul Depreminden Sonra Alarm Verdi: Uğruna Servet Harcanıyordu! Şimdi Tek Tek Satılıyor İstanbul Depreminden Sonra Alarm Verdi: Uğruna Servet Harcanıyordu! Şimdi Tek Tek Satılıyor
Yetiştirmesi Sabır İstiyor, Satışıyla Servet Kazandırıyor! Türkiye’de Üretiliyor Kilosu 96 Bin TL'ye Satılıyor Yetiştirmesi Sabır İstiyor, Satışıyla Servet Kazandırıyor! Kilosu 96 Bin TL'ye Satılıyor
Manuel Vitesli Araç Sahipleri Diken Üstünde: Milyonlarca Sürücüye Kötü Haber Manuel Vitesli Araç Sahipleri Diken Üstünde: Milyonlarca Sürücüye Kötü Haber
Yıllardır Kullanılan Ünlü Harita Uygulaması Kapanıyor: Bir Devir Bitti Yıllardır Kullanılan Ünlü Harita Uygulaması Kapanıyor: Bir Devir Bitti