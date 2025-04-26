Klima Ustası Ölümden Döndü, Üç Kat Yüksekten…

Klima ustası 25 yaşındaki Halil Balcı, 24 Nisan'da, Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi 51010'uncu Sokak'taki 3 katlı binanın son katındaki daireye klima montajı için gitti.

İddiaya göre, daire içindeki montajı tamamlayan Balcı, dış üniteyi monte etmek isterken dengesini kaybederek yere düştü. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne götürülen Balcı’nın tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA