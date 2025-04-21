TÜİK Açıkladı: Kars'ta Kişi Başına 2 Araç Düşüyor

TÜİK, Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısını açıkladı. Son verilere göre trafiğe kayıtlı araç sayısı 52 bini geçti. Merkez nüfusu 100 bin olan kentte kişi başına neredeyse 2 araç düşüyor.

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TÜİK Açıkladı: Kars'ta Kişi Başına 2 Araç Düşüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de Mart ayında 195 bin 682 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, Kars’ta Mart ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısı 52 bin 167 oldu. 52 bin 167 aracın bulunduğu kentte park sorunu aldı başını gidiyor. Sürücülerin araçlarını gelişi güzel park etmesi ise trafiği olumsuz etkilerken, araç karmaşası içinden çıkılmıyor. Vatandaşların caddeye koydukları duba ve çeşitli malzemeler ise araçlarını park etmek isteyen sürücüleri olumsuz etkiliyor.

TÜİK Kars Bölge Müdürlüğü’ne bağlı illerde ise Mart ayında araç sayıları şöyle sıralandı:

Ağrı’da 34 bin 975, Kars’ta 52 bin 167, Iğdır’da 36 bin 192 ve Ardahan’da Mart ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 21 bin 216 oldu.Bölge de araç sayısı en fazla il olarak yine Kars ilk sırada yerini aldı.

Öte yandan Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 48,5'ini otomobil, yüzde 36,1'ini motosiklet, yüzde 9,7'sini kamyonet, yüzde 2,5'ini traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 0,8'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 58,2, kamyonette yüzde 50,7, otomobilde yüzde 38,1, kamyonda yüzde 19,6, traktörde yüzde 8,7 artarken otobüste yüzde 25,2, minibüste yüzde 21,3 ve özel amaçlı taşıtta yüzde 13,0 azaldı.

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Kaynak: İHA

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