Ankara’da Vatandaşlar Yağmur İçin El Açtı

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde yaşanan kuraklık nedeniyle bir araya gelen vatandaşlar yağmur duası etti.

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Ankara’da Vatandaşlar Yağmur İçin El Açtı

Beypazarı’nın Kırbaşı, Boyalı ve Yalnızçam mahallelerinde havaların yağışsız gitmesiyle tarımsal alanlarda, barajlarda, göl ve göletlerde kuraklıkların yaşanmasından dolayı vatandaşlar mahallelerinde yağmur duasına çıktı.

Kırbaşı ve Boyalı mahallelerinde cami imamlarının ve din görevlilerinin de hazır bulunduğu programlarda Kur’an-ı Kerim, ilahiler ve Mevlid-i Şerifler okundu; ardından yağmur yağması için dua edildi. Yağmur duasının ardından vatandaşlara yemek ikramı yapıldı.

Kaynak: İHA

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