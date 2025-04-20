Kontrolden Çıkan Araç Evin Balkonuna Çarptı
Edirne'de kontrolden çıkan bir araç evin balkonuna çarptı. Kazada araçta yer alan bir kişi yaralandı.
Mithat Vardar Caddesi'nde T.K. idaresindeki 22 AEJ 280 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin balkonuna çarparak durabildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulans ile yaralı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle araç, kot farkı ola evin balkonunda asılı kalırken, kaza bölgesine gelen çekici vasıtasıyla cip bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaynak: AA