Aydın’da Konut Alımında İlk Tercih Kuşadası Oldu

Verilere göre, Aydın genelinde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,22 artışla toplam 2 bin 225 konut satışı gerçekleşti. Satışların 335’i ipotekli, bin 890’ı ise diğer satışlar olarak kayıtlara geçti. Konutların bin 735’i ikinci elden, 490’ı ise birinci elden satıldı. Birinci el konut satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,45’lik bir düşüş yaşanırken, ipotekli satışlarda ise yüzde 44,39’luk artış dikkat çekti.

EN FAZLA KONUT SATIŞI KUŞADASI’NDA

Aydın ilçeleri arasında mart ayında en fazla konut satışı 7 bin 959 adetle Kuşadası’nda gerçekleşti. Kuşadası’nı 7 bin 414 konutla Didim ve 6 bin 565 konutla Efeler takip etti. En az konut satışı ise 81 adetle Buharkent, 155 adetle Köşk ve 168 adetle Bozdoğan’da yapıldı. Karpuzlu, Karacasu, Koçarlı, Kuyucak, Sultanhisar ve Yenipazar ilçeleri ise listede yer almadı.

Kaynak: İHA