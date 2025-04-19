Balıkesir’de Gazze Yürüyüşü

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Balıkesir’de Gazze Yürüyüşü

Sındırgı ilçesi Harmanlık mevkiinde toplanan yüzlerce vatandaş, sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş düzenledi.

Yapılan basın açıklaması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından topluca dua edildi. Sındırgı Sivil Toplum Platformu ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında düzenlenen "Soykırıma İsyan, Gazze'ye Destek" yürüyüşüne yüzlerce vatandaş katılım gösterdi.

Kaynak: İHA

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