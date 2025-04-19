91 Yaşındaki Kayıp Alzheimer Hastası 1 Gün Sonra Bulundu

91 yaşındaki Alzheimer hastası adam, kaybolmasından 1 gün sonra köy çevresindeki arazide bulundu.

91 Yaşındaki Kayıp Alzheimer Hastası 1 Gün Sonra Bulundu

Kastamonu’da yakınlarının haber alamadığı 91 yaşındaki Alzheimer hastası Ali Coşan, ekiplerin çalışmasıyla 1 gün sonra bulundu.

İlçeye bağlı Dağçatağı köyünde yaşayan Alzheimer hastası Ali Coşan, dün saat 13.30 sıralarında evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Yakınları tarafından yapılan kayıp ihbarı sonrası İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde arama çalışması başlatıldı.

Jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinden oluşan toplam 34 personel, bölgede gece boyunca arama faaliyetlerini sürdürdü. Coşan, bugün saat 08.30 sıralarında köy çevresindeki arazide bulundu. Ali Coşan, tedbir amaçlı hastaneye sevk edilirken, yakınları gözyaşı döktü.

Kaynak: DHA

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