Aydın’da Otomobil Bahçe Duvarına Çarptı, Sürücü Yaralandı

Kaza, Türkmen Mahallesi Enver Reis Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında gerçekleşti. 34 ZA 4879 plakalı araç, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu müstakil bir evin bahçe duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bahçe duvarı yıkıldı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü N.S. kazayı yara almadan atlatırken, araçta yolcu olarak bulunan O.K. yaralandı.

Yaralı, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA