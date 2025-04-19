Konutta 20 Ay Sonra Bir İlk! Emlak Uzmanı ‘Tam Zamanı’ Dedi: O Tarihte Sektörde Kıyamet Kopacak

Ocak-Mart döneminde konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 oranında artarak 335 bin 786 adede ulaştı. Tüm gayrimenkul satışları ise 694 bin 628’e yükselerek rekor kırdı. Bu satışların yaklaşık yüzde 48’ini konutlar oluşturdu.

Özellikle ipotekli satışlardaki artış dikkat çekerken, bu satış türünün toplam içindeki payı yüzde 16,4 ile son 20 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. İkinci el konut satışları ise toplam konut satışlarının yüzde 70’ini oluşturdu.