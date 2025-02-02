Tokat'ta Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Tokat'ta motosikletli 2 kişi, husumetli oldukları 2 kişiyi çıkan tartışmada pompalı tüfekle vurup, yaraladı. Olay, güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

Son Güncelleme:

Olay, saat 13.30 sıralarında Hoca Ahmet Mahallesi Sağlık Caddesi’nde meydana geldi. Kız meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan M.M.B. (17) ve Ö.K. (17) ile B.E. (18) ve E.Ç. (17) karşılaştı. Motosiklette bulunun B.E. ve Ö.K. pompalı tüfekle M.M.B. ve Ö.K.’ye ateş etti. Ö.K. bacağından yaralandı. Şüpheliler, kaçmaya çalışan M.M.B.’yi de motosikletle takip edip, elinden vurdu. Şüpheliler motosikletle uzaklaşırken, 2 yaralı, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şüphelilerin M.M.B.’yi kovaladığı anlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Adana'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı Adana'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı
Google’dan Büyük Temizlik: Play Store’da Hepsini Sildi Google’dan Büyük Temizlik: Play Store’da Hepsini Sildi
Antalya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 22 Gözaltı Antalya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 22 Gözaltı
Şubat Onlara Şans Getirecek: Paraya Para Demeyecek 3 Burç Şubat Onlara Şans Getirecek: Paraya Para Demeyecek 3 Burç
ÇOK OKUNANLAR
Gıda Devinde Büyük Kriz! 7 Milyar Liralık Borçla Konkordato İlan Etti Gıda Devinde Büyük Kriz! Konkordato İlan Etti
SSK, BağKur, Emekli Sandığı: Milyonlarca Emeklinin Hesabına Para Akacak SSK, BağKur, Emekli Sandığı: Milyonlarca Emeklinin Hesabına Para Akacak
81 İldeki Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Geriye Dönük Ödeme Almak İçin Bu Detaya Dikkat 81 İldeki Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Geriye Dönük Ödeme Almak İçin Bu Detaya Dikkat
Türkiye'nin Dolar Zengini İli Belli Oldu! Listenin İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız Türkiye'nin Dolar Zengini İli Belli Oldu! Listenin İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız
İnternette Yeni Dönem Başlıyor! Artık Ücretsiz ve Sınırsız Olacak İnternette Yeni Dönem Başlıyor! Artık Ücretsiz ve Sınırsız Olacak