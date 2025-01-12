TIR’da 50 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi: 10 Tutuklama

Şırnak’ta, yapılan operasyonlarda TIR’ın dorsesinin tabanına gizlenmiş 99 parça halinde 50 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi. Suç şebekesine yönelik polis ekiplerinin 7 ilde düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 10’u tutuklandı.

TIR’da 50 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi: 10 Tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, kente uyuşturucu getirildiği tespit edilen bir TIR durdurularak arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, kömür yüklü TIR’ın dorsesinin tabanına gizlenmiş 99 parça halinde 50 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda TIR’daki 2 şüpheli gözaltına alındı. Genişletilen operasyonda, suç şebekesinin Şırnak ile Gaziantep, Hakkari, İstanbul, Şanlıurfa, Hatay ve Diyarbakır illerinde oldukları belirlenen diğer üyelerinin yakalanması için de çalışma başlatıldı. Baskınlarda 13 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden B.A. hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

TIR’da 50 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi: 10 Tutuklama - Resim : 1

10 KİŞİ TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında B.A.’nın da olduğu 10’u çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğerleri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

TIR’da 50 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi: 10 Tutuklama - Resim : 2

Kaynak: DHA

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