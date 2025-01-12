Kastamonu'da Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

Kastamonu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkıp k takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'da Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

Kastamonu-Daday kara yolu Gölköy mevkiinde bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak takla attı. Kazada otomobilde bulunan Aliye T. (60), Mustafa T. (60) ve Mesut T. (36) yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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Kastamonu Trafik kazası
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