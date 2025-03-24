Takside Uyuşturucu ve Firari Yakalandı

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı gece bekçileri ve trafik ekipleri, devriye sırasında şüpheli gördükleri bir ticari taksiyi durdurarak arama yaptı. Takside bulunan iki kişinin üst aramalarında 4 gram kannaboid ve 15,5 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yapılan incelemede, araçtaki A.Ö.'nün 3 yıl, F.S.'nin ise 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve her ikisinin de cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan iki kişi, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Ayrıca, gece bekçilerinin önceki günlerde yaptığı kontrollerde de şüpheli şahısların üzerinde toplam 25 gram sentetik kannaboid bulunduğu öğrenildi.